İngiltere'deki protestolar tehlikeli bir sürece evriliyor! Testereli saldırgan Müslüman çifte saldırdı - Son Dakika
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İngiltere'deki protestolar tehlikeli bir sürece evriliyor! Testereli saldırgan Müslüman çifte saldırdı

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3 çocuğun öldürüldüğü bıçaklı saldırı İngiltere'yi karıştırırken aşırı sağcıların şiddet olayları da gitgide tırmanıyor. Elektrikli budama testeresiyle Müslüman bir çifte saldıran şahsın görüntüleri ülkede infiale neden oldu. İnternete düşen görüntülerde Müslüman çiftin araçlarına binerek saldırıdan son anda kurtuldukları görülürken, testereli saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

07.08.2024 13:04
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İngiltere'nin Manchester kentinde, elektrikli budama testeresiyle ırkçı saldırı düzenlediği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Manchester polisinin X hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada 5 Ağustos'ta dolaşıma giren görüntülerdeki testereli kişinin dün akşam yakalandığı ifade edildi. Açıklamada, 30'lu yaşlarda olan kişinin halen gözaltında olduğu belirtildi.

ARABAYLA KAÇTILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, benzin istasyonundaki bir kişinin, arabasına koşarak elektrikli budama testeresi aldığı görüldü. Görüntüyü çeken ve Müslüman olduğu iddia edilen çift, kendilerini elektrikli testereyle kovalayan bu kişiden arabayla kaçtı.

İngiltere'deki protestolar tehlikeli bir sürece evriliyor! Testereli saldırgan Müslüman çifte saldırdı

Sosyal medyada görüntüyü paylaşan Müslümanlara Karşı Baskının Belgelenmesi (DOAM) isimli platform, görüntüdeki kişinin ırkçı saldırı yapan bir aşırı sağcı olduğunu belirtmişti.

3 ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ SALDIRI ÜLKEYİ KARIŞTIRDI

İngiltere'de, 29 Temmuz'da 3 çocuğun öldürüldüğü bıçaklı saldırıdan bu yana aşırı sağcı şiddet olayları yaşanıyor. Saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülatif haberler sonucu aşırı sağcılar, bazı kentlerde Müslümanlar ve göçmenlere saldırırken yabancılara ait iş yerleri, araçlar ve ibadethanelere de zarar veriyor. Aşırı sağcıların polisle de çatıştığı olaylarda, çok sayıda polis ve vatandaş yaralandı.

İngiltere\'deki protestolar tehlikeli bir sürece evriliyor! Testereli saldırgan Müslüman çifte saldırdı
Kaynak: AA

Manchester, Uluslararası, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'deki protestolar tehlikeli bir sürece evriliyor! Testereli saldırgan Müslüman çifte saldırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Yurdakul: o testereyi alıp .......... 5 1 Yanıtla

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