Manisa Alaşehir\'de kar etkisini kaybetti, ekipler buzlanmaya hazır bekliyor

Manisa Alaşehir'de kar etkisini kaybetti, ekipler buzlanmaya hazır bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Horzumalayaka Mahallesi yaylalarında başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini kaybederek yerini soğuk havaya bıraktı. Olası buzlanma ve ulaşım aksaklıklarına karşı Alaşehir Belediyesi ekipleri yüksek kesimlerde hazır bekletiliyor.
MANİSA'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kısa süre sonra etkisini kaybeden kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.
Alaşehir ilçesi Horzumalayaka Mahallesi'nin yaylalar mevkisinde başlayan kar yağışı sonrası ilçenin yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kısa süre sonra etkisini kaybeden kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Kar yağışının ardından olası buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı Alaşehir Belediyesi ekiplerinin yüksek kesimlerde hazır bekletildiği bildirildi.
Kaynak: DHA
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