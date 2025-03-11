Manisa Belediye Başkanı Zeyrek, Akgedik Mahallesi'nde İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
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Manisa Belediye Başkanı Zeyrek, Akgedik Mahallesi'nde İftar Programı Düzenledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Akgedik Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. İftar sonrası mahalle sakinleriyle sohbet eden Zeyrek, ayrıca bölgeye yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

11.03.2025 12:22  Güncelleme: 13:43
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Akgedik Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Zeyrek, iftar sonrasında mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, iftarını vatandaşlarla birlikte açmaya devam ediyor. Bu çerçevede Zeyrek, Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi sakinleri ile birlikte iftarını açtı.

İftar programına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Zeyrek'in yanı sıra MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Sekreter Yardımcıları Oğuz Murat Pınar ve Ali Kılıç, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Zeyrek, iftar sofrasının kurulduğu alanda tüm masaları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlarla birlikte iftar sofrasına oturan Başkan Zeyrek, taleplerini dinledi. Zeyrek, Akgedik'e yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Tasavvuf müziği dinletisi, sema gösterisi ve çocuklara yönelik Hacivat – Karagöz oyunu ile katılanlar keyifli bir gece yaşadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Belediye Başkanı Zeyrek, Akgedik Mahallesi'nde İftar Programı Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Belediye Başkanı Zeyrek, Akgedik Mahallesi'nde İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
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