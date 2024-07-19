Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kırkağaç'ta muhtarlarla bir araya geldi

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez ile birlikte ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Zeyrek, hayata geçirdiği proje ve hizmetler hakkında muhtarları bilgilendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kırkağaç ilçesini ziyaret etti. İlçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Zeyrek'e, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez eşlik etti. Toplantıya, CHP İlçe Başkanı Ayhan Düzova, ilçe örgütü, ilgili birimlerin müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Başkan Zeyrek, muhtarlarla yaptığı toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına ilişkin, şunları söyledi:

"Manisa Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyordu. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışmalarımızı yaparak, Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin oylarıyla da ilk iki tonu bir liradan, sonraki kademelerde de yüzde otuz indirim yaparak seçim vaatlerimiz arasında yer alan 2 ton su 1 lira projesini hayata geçirdik. Bunu da buradan açıklamak isterim ki su, ucuz diye bahçemizde, bağımızda içme suyumuzu kullanıyorsak bu yarınlara ihanettir. Sular çok ucuzladı diye bahçesini, bağını sulamak isteyen vatandaşlarımız maalesef var. Biz bu su indirimini insani su kullanım hakkı olarak vermiştik. Bahçe, domates, biber yetiştirmek için vermemiştik. 400 metre derinlikten çektiğimiz içme suyunu kullanıyoruz. Artık su, bor madeni ve ağır metallerle birlikte yeryüzüne çıkmaya başladı. Bunları ayrıştırmak, arıtmak ve içme suyu haline döndürebilmek için gerçekten çok büyük bütçeler, çok büyük paralar harcıyoruz.

"Sorunların hepsi çözülecek"

Ülkemizin bulunduğu geçim sıkıntısı ortada ve bu sırada biz de sorunları çözmeye çalışıyoruz. Birlikte olacağız ama bu sorunların hepsi çözülecek. Yaşlılarımız vardı bugünün şartlarında bin lira gibi çok düşük bir yardım ediliyordu kendilerine, 3 bin 500 liraya çıkardık. Kent Lokantası geliyor. Önümüzdeki hafta bütün uygulamaları başlayacak. Ortada Şehzadeler bölgesini seçtik. Kent lokantasında çok düşük bir fiyata sağlıklı üç çeşit yemek hizmetini de Manisa'mıza Büyükşehir Belediyemiz verecek. Ayrıca Pelitalan bölgesinde süt toplama alanı oluşturuyoruz. Köylerimizdeki 13 lira olan süt fiyatını biz 17 liradan alarak halk şarküterilerinden uygun fiyata vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bunların hepsinin çalışması içerisindeyiz.

"147 mahallemize içme suyu götüreceğiz"

147 mahallemizde içme suyu yok. Tankerlerle su taşınıyor. Ben oralara gittiğimde, vatandaşlarımızı gördüğümde çok üzülüyorum. 147 mahalleye içme suyu götürmek benim önceliğim olacak. Yaklaşık 400 mahallemizde internet yok. İnternet altyapısı için internet sağlayıcı firmalarla görüşmelerimiz son noktaya kadar geldi. Ücretsiz internet hizmeti sadece sosyal medya kullanımı için değil yakında başlatacağımız online dershanede de kullanılabilecek. Yani dershaneye gitme imkanı olmayan oradaki evlatlarımızın alacakları online dershane hizmetinde kullanacakları bir internet hizmeti olacak.

"Tanker sayımız kesinlikle artacak"

Orman yangınları ile mücadele kapsamında vatandaşlarımız tek bir vücut olup yangına müdahale ediyorlar ama bunun eğitimini alan onlarla birlikte ilk müdahalenin nasıl yapılmasını öğreten eğitim kampanyası başlatıyorum. Şimdi her mahallede, her isteyen kişiye fahri itfaiyecilik unvanı veririz. Vatandaşlarımız, yangına ilk müdahale anında bir itfaiye personeli gibi nasıl müdahale edileceğini uzman kişilerden öğrenecekler. Mahallelerimizde bulunan taral doldurma istasyonlarının sayısını arttırıyoruz. Su tankeri eksiğimiz var ve bu konuda çalışma yapıyoruz."

"Şehrimizi birlikte yöneteceğiz"

Manisa'yı 5 yıl boyunca birlik ve beraberlik içerisinde yöneteceğine değinen Başkan Zeyrek, "Kıymetli muhtarlarım 5 yıl boyunca birlikteyiz ve Manisa'mızı birlikte yöneteceğiz. Bu birlikteliğimizi sağlamak sizlerin ve bizlerin ortak hareket etmesiyle, bu masalarda buluşmasıyla olacak. Birlik ve beraberliği oluşturamazsak geçen dönemde olduğu gibi ben yaptım oldu, 'ben böyle uygun gördüm' dersek vatandaşa hizmet etmeyen bir anlayış olur" diye konuştu.

"Ferdi başkan ile fikir alışverişi içinde olacağız"

Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez ise "Büyükşehir Belediye Başkanı'nın vatandaşlar ve muhtarlarla buluşmasına çok alışık değildik. Ferdi Başkan'ımız ile birlikte her zaman vatandaşla iç içe olarak sorunların çözümü noktasında fikir alışverişi yapacağız" dedi.

Talep ve istekler dinledi

Yapılan konuşmaların ardından muhtarlar tarafından yöneltilen sorular, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başta olmak üzere ilgililer tarafından yanıtlanarak, muhtarlar bilgilendirildi. Başkan Zeyrek, toplantıya katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkürlerini iletti.