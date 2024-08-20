Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes'teki Yangını Söndürdü - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes'teki Yangını Söndürdü

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'te başlayan ve Salihli'ye kadar ulaşan yangının söndürülmesi için seferber oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin dozerleri ile mahallenin etrafını saran alevlerin önü kesildi. Mahalle sakinlerine yemek, ayran ve su dağıtıldı.

20.08.2024 17:46  Güncelleme: 20:50
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'te başlayıp, Salihli'ye kadar ulaşan yangının söndürülmesi için seferber oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin dozerleri ile mahallenin etrafını saran alevlerin önü kesildi. Mahalle Muhtarı Yıldıray Bozdağ, "Büyükşehir'in dozeri gelmemiş olsaydı yangın mahallenin içine girecekti. Kale Mahallesi'nde evler yanmadıysa bu, Ferdi Başkan'ımın da başarısıdır" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve diğer birimlerdeki saha ekipleri, Gördes ilçesinde başlayıp, Salihli ilçesine kadar ulaşan yangının söndürülmesi için tüm imkanlarını seferber etti. Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi'nin dozerleri ile mahallenin etrafını saran alevlerin önü kesildi.

"Büyükşehir'in dozeri gelmemiş olsaydı yangın köyün içine girecekti"

Mahalle Muhtarı Yıldıray Bozdağ, "Asrın felaketini yaşadık. Biz, televizyonlarda görüyorduk ama inanamıyorduk. Kendimiz yaşadık bunu. 2 gün çok kötü geçti. 2 gün boyunca bütün orman sahalarım yandı. Allah herkese sabır versin. Zeytinlikler, tarım arazileri, ormanlarımız yandı" diye konuştu. Bozdağ, "Yangın evlere gelmek üzereydi. Dozerin müdahale ettiği yer burasıydı. Ferdi Başkan'ımızdan Allah razı olsun. Bir sözümüzü iki etmedi. Kale köyde evler yanmadıysa Ferdi Başkan'ımın başarısıdır bu. Görüyorsunuz, Büyükşehir'in dozeri gelmemiş olsaydı yangın mahallenin içine girecekti. Burası çok kilit noktaydı. Köyü tehdit eden nokta burasıydı" diye konuştu.

Mahalle sakinlerine yemek, ayran ve su dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesi, Mobil İkram Aracı ile mahallede yemek dağıtımı yaptı.

Vatandaşlar, Büyükşehir'in mahalledeki çalışmalarına ilişkin, şunları söyledi:

-Cevriye Ceylan: "Evlerimiz yanmadı, canlarımızı zor kurtardık. Aşımızı, ekmeğimizi getirdiler. Yedirdiler, içirdiler. Çayımızı, kahvemizi getirdiler."

-Zeynep Akarsu: "Yemek getirdiler, kahvaltılık çorba getirdiler. Allah bin kere razı olsun."

-Kadriye Aydın: "Korktum, kara dumanlar yükseldi. Sonra alevler çıktı. Hala titriyorum."

-Mürvet Zeybek: "Kahvaltılık, çorba her şeyi getirdiler. Allah razı olsun."

Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes\'teki Yangını Söndürdü
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes'teki Yangını Söndürdü - Son Dakika

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