Manisa'da 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
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Manisa'da 19 Mayıs Coşkusu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi törene katıldı. Zeyrek, gençlere olan güvenini vurgulayarak, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

19.05.2025 16:41  Güncelleme: 17:47
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 19 Mayıs dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi törene ve CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kutlama programına katıldı. Zeyrek, "Bu ülkenin geleceği olan gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. 19 Mayıs ruhunu yaşatmaya, Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımaya kararlıyız" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törene Başkan Zeyrek'in yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören; konuşmalar, öğrencilerin şiirleri ve halk oyunları gösterilerinin yanı sıra cimnastik, judo, tekvando ve güreş gibi spor branşlarında sergilenen performanslarla devam etti.

Öğle saatlerinde CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kutlama programı da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Törende Zeyrek'in yanı sıra CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Selma Aliye Kavaf, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Onur Ceylan, ilçe başkanları, partililer, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programda CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Çabuk, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

"Gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz"

Zeyrek de hem resmi programda hem de CHP'nin düzenlediği törende vatandaşlarla bayram coşkusunu yaşayarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmanın önemini vurguladı. Zeyrek, "Bu ülkenin geleceği olan gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. 19 Mayıs ruhunu yaşatmaya, Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımaya kararlıyız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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