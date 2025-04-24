Manisa'da 23 Nisan Coşkusu Dolu Dolu Geçti

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği ile bayram coşkusunu kentin dört bir yanına taşıdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için dolu dolu bir program hazırladı. Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Kent Park, Tarzan Meydanı, Nurlupınar, Kuşlubahçe, Hakkı İplikçi Parkı, Akgedik, Muradiye, Magnesia AVM arkası ve Tarık Almış Spor Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı birbirinden renkli etkinliklerle 23 Nisan coşkusu tüm kente yayıldı. Çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

485. Uluslararası Manisa Mesir Festivali'nde de çocuklar için birbirinden farklı etkinlikler vardı. Çocuklara mitolojik evrenleri keşfetme ve kendi öykülerini yaratma fırsatı sunan "Çocuklara Mitolojik Öykü Yazma Atölyesi" etkinliği, Kültür Sitesi Lale Salonu'nda düzenlendi. Yazar Gülşah Elikbank'ın atölyesinde çocuklar, kendi fantastik ve mitolojik dünyalarını yaratmanın keyfini doyasıya yaşadı. Hayal güçlerinin sınırlarını zorlayan minikler, Elikbank'ın rehberliğinde unutulmaz bir gün geçirdi.

"Çocuklarla birlikte çok keyifli vakit geçirdik"

Çocuklarla mitoloji üzerinden hem öykü yazdıklarını hem de resim çizdiklerini belirten Gülşah Elikbank, "Mitoloji bizim için geçmişte anlatılmış hikayeler değil tam tersine bugünü anlamak ve geleceğe bakmanın gerekli olduğu bir anahtar. Bu yüzden çocuklara da biraz o farklı bakış açısını ve hayal gücündeki sonsuzluğu anlatmak için sanatın tüm disiplinlerini kullandık. Çocuklarla birlikte çok keyifli vakit geçirdik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e çocuklara böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

Geleneksel oyunlara büyük ilgi

Çocuk Bayramı Şenliği'nde geleneksel sokak oyunları etkinlikleri de gerçekleştirildi. Atatürk Kent Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde aileler de çocuklar kadar keyifli anlar yaşadı. Önceden sokaklarda bolca oynanan halat çekme, körebe, aç kapıyı bezirgan başı ve yağ satarım bal satarım oyunları, hem çocuklar hem de aileler için neşe kaynağı oldu. Atatürk Kentpark Çocuk Eğitim Merkezi Sorumlusu Aslı Pektaş, "Şenliğimiz çok güzel geçiyor. Çocuklar kadar aileler de eğleniyor. Bu yılki amacımız çocukların 23 Nisan coşkusunu Manisa'nın bütün merkezlerine yaymak" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Kent Park'ta gerçekleştirilen programlarda sahne gösterileri, mini disko, bubble show, pandomim gösterisi ve şişme oyuncaklar yer aldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde çocuklar, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.