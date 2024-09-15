Manisa'da 3 DEAŞ'lı Firari Yakalandı

Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve örgüte yardım ettikleri gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Polis, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişiyi, saklandıkları adreslerde yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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