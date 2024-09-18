Manisa'da 43 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Manisa'da, hakkında 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışmalar sonucunda "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarından kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası bulunan S.D'nin (27) bulunduğu adresi belirledi.
S.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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