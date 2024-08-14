Manisa'da Alzheimer hastası kayıp şahıs aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da Alzheimer hastası kayıp şahıs aranıyor

Manisa\'da Alzheimer hastası kayıp şahıs aranıyor

Manisa'da Alzheimer hastası olan Mehmet Ali Turhan'dan 25 gündür haber alınamıyor. Arama çalışmaları devam ediyor.

14.08.2024 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MANİSA'da, kayıp Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan'dan (74), 25 gündür haber alınamıyor. Jandarmanın kamera incelemesinde son olarak tarlaya girdiği görülen Turhan'ı arama çalışmaları sürüyor.

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 20 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında evden çıkan, evli ve 6 çocuk babası Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan, geri dönmedi. Turhan'ın yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden Turhan'ın en son Muradiye Pazar Yeri'nin arkasındaki tarlada görüldüğü tespit edildi. Mehmet Ali Turhan'ın bulunması için çevrede arama çalışma başlatıldı ancak bugüne kadar sonuç alınamadı. Yunusemre Jandarma Komutanlığı Arama Timi öncülüğünde, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı aramalara 25'inci gün de devam edildi. Çalışmalar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü çevresi, Ortaköy'e giden ana yol kenarı ve ormanda detaylı şekilde sürerken, Turhan'ın ailesinin bekleyişi sürüyor.

'KOLUNDA SEVGİ İZİ VAR'

Aramalara katılan Mehmet Ali Turhan'ın oğlu Süleyman Turhan, "20 Temmuz'da babam Mehmet Turhan'ı kaybettik, hala aranmakta ama herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Vatandaşlarımızdan çok duyarlı olmalarını istiyoruz, özellikle kolunda 'Sevgi izi' var. Kolunda 'sevgi izi' olan yaşlı birini görenler, lütfen 112'ye ya da irtibat numaralarımıza ulaşmalarını rica ediyoruz. Kendi ihtiyaçlarını göremeyen bir babamız var. Büyük ihtimalle çok sıkıntılı bir süreçte. 25 gün oldu. O nedenle vatandaşlarımızın çok duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Ali Turhan, Manisa, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Alzheimer hastası kayıp şahıs aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Adalet Bakanı Tunç’a, Sokak Röportajı Sonrası Tutuklanan Genç Kadınla İlgili Soru Yöneltildi Adalet Bakanı Tunç'a, Sokak Röportajı Sonrası Tutuklanan Genç Kadınla İlgili Soru Yöneltildi
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
13:55 Adalet Bakanı Tunç’tan Can Atalay açıklaması: Meclis’in yapabileceği bir şey yok Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Meclis'in yapabileceği bir şey yok
13:51 Memur maaşlarına ek ikramiye Hesaplara yatacağı tarih netleşti Memur maaşlarına ek ikramiye! Hesaplara yatacağı tarih netleşti
12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
23:45 Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe’de bir ilki yaşadı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:28 Hakeme demediğini bırakmadı Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası sert sözler Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
23:15 Yine rahat durmadı Mauro Icardi’den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım Yine rahat durmadı! Mauro Icardi'den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım
22:56 Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu! Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 15:11:44. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Alzheimer hastası kayıp şahıs aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement