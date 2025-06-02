Manisa'da Çocuklar Tarihi Gezide Bulundu

(MANİSA) - Manisa Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı çocuk evleri ve ilk kabul biriminde kalan çocuklar, Şehzadeler Belediyesi Çocuk ve Aile Komisyonu'nun öncülüğünde düzenlenen "Manisa Tarihine Yolculuk" adlı kültürel geziye katıldı.

"Manisa Tarihine Yolculuk" adıyla düzenlenen kültürel gezi programı kapsamında Manisa Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar ve ilk kabul biriminde bulunan öğrenciler, şehrin tarihi dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu.

Şehzadeler Belediyesi Çocuk ve Aile Komisyonu tarafından organize edilen gezi programına, Belediye Meclis Üyeleri Zerrin İşnel ve Yiğit Can Özcan da katıldı.

Güne Şehzadeler Parkı'nda yapılan kahvaltıyla başlayan öğrenciler, ardından kentin tarihi ve kültürel simgelerinden Kurşunlu Han'ı ziyaret etti. Öğle saatlerinde burada çocuklara tavuk pilav ve ayran ikramı yapıldı. Geziye katılan her öğrenciye sırt çantası, defter ve kalem gibi okul malzemeleri hediye edildi. Yemek sonrası Kurşunlu Han'da pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı da çocukların gününü daha da renklendirdi.