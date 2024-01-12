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Manisa'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yeni taşındıkları evde doğal gaz kombisinin bacasının yerinden çıkması sonucu sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Leman Nur Yalçın (22) ve kardeşi Ayşe Yalçın (16), hayatını kaybetti. İki kardeşin cenazesi, Saruhanlı ilçesinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa\'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti
12.01.2024 - 19:30,
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MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 3 gün önce taşındıkları evde doğal gaz kombisinin bacasının yerinden çıkması sonucu sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Leman Nur Yalçın (22) ve kardeşi Ayşe Yalçın (16), hayatını kaybetti. İki kardeşin cenazesi, Saruhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Olay, saat 05.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabaha karşı mutfağa giden Tayyibe Limanlar (40), kızları Leman Nur Yalçın ve Ayşe Yalçın'ın mutfakta hareketsiz olduğunu gördü. Anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kız kardeşin de hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede evde yoğun gaz kokusu tespit edildi. Durum, doğal gaz dağıtım şirketi yetkililerine bildirildi. Doğal gaz dağıtım şirketi yetkililerinin yaptığı detaylı incelemede, evin içindeki doğal gaz kombi bacasının içeriden çıktığı ve bu nedenle iki kız kardeşin mutfağa sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

İki kız kardeşin cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından iki kız kardeşin cenazesi, Saruhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Öte yandan, Tayyibe Limanlar ve iki kızının oturdukları evi 3 gün önce kiraladığı öğrenildi.

Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Limanlar'ın en küçükleri olan diğer kızının ise öğrenci olduğu, Manisa'nın Yeşilköy Mahallesi'ndeki babasıyla yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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