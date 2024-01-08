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Manisa'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını - Son Dakika
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Manisa'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

Manisa Yunusemre ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisi bahçesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle tesisin plastik ve kimyasal atıkları alev aldı ve siyah dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

Manisa\'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını
08.01.2024 - 14:36,
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MANİSA'da organize sanayi bölgesindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere karadan müdahale ediyor.

Yunusemre ilçesi Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bir geri dönüşüm tesisinin bahçesindeki plastik ve kimyasal atıkların alev almasıyla saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, tesisten yükselen siyah dumanlar, kentin pek çok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere karadan müdahale ediyor.

Kaynak: DHA
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