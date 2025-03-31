Manisa'da Huzurevi Ziyaretiyle Bayram Sevinci - Son Dakika
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Manisa'da Huzurevi Ziyaretiyle Bayram Sevinci

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Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Ramazan Bayramı'nda huzurevi sakinlerini ziyaret ederek bayram sevincine ortak oldu. Başkan Ferdi Zeyrek'in selamını ileten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, huzurevi sakinlerinin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

31.03.2025 12:09  Güncelleme: 12:44
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Manisa Huzurevi Vakfı Özel Huzurevi'ni ziyaret ederek, büyüklerin bayram sevincine ortak oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Günderen ile birlikte Ramazan Bayramı'nda huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Sert ve Günderen, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in selam ve bayram hediyelerini ileterek, büyüklerin dualarını ve hayır dileklerini aldı. Ziyarette duygusal anlar yaşanırken huzurevi sakinleri, unutulmadıklarını hissettiren Büyükşehir yetkililerine teşekkür etti.

"Tüm imkanlarımızla her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum"

Zeyrek'in her zaman huzurevi sakinlerinin yanında olduğunu belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, "Başkanımız şehir dışında olduğu için bu programa katılamadı, sizlere selam, saygı ve en içten sevgilerini iletmemizi istedi. Kendisi hepinizin ellerinden öpüyor. En kısa zamanda ziyaretinize geleceğini de ifade etti. Tüm imkanlarımızla her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyor, hep birlikte daha nice bayramlar geçirmeyi diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Huzurevi Ziyaretiyle Bayram Sevinci - Son Dakika

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