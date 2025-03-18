Manisa'da İftar Programı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
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Manisa'da İftar Programı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma'da düzenlediği iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi. Başkan Ferdi Zeyrek, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu ifade ederken, katılımcılar birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı.

18.03.2025 12:47
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma'da iftar programı düzenledi. Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Biz, yalnızca aynı şehirde yaşayan insanlar değiliz, birbirinin dertleriyle dertlenen, sevinçleriyle mutlu olan 1,5 milyonluk büyük bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Zeyrek'in ev sahipliğinde Soma'da gerçekleştirilen iftar programına CHP İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, belediye başkanlarının eşleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini vurgulayan Zeyrek, "Siz değerli hemşehrilerimle aynı sofrayı, aynı ekmeği, aynı yemeği paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Biz, yalnızca aynı şehirde yaşayan insanlar değiliz, birbirinin dertleriyle dertlenen, sevinçleriyle mutlu olan 1,5 milyonluk büyük bir aileyiz. Ramazan, dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı mübarek bir ay. Allah bu mübarek ayda tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin. Ramazan Bayramımız şimdiden kutlu olsun" dedi.

"Aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da "Değerli Somalılar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu kadar yoğun ilginiz ve katılımınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bu güzel Ramazan akşamında, aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz, paylaşmanın ve birlikte olmanın güzelliğini hep birlikte görüyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İftar programı kapsamında çocuklar için düzenlenen etkinlikler de büyük ilgi gördü. Geleneksel Hacivat-Karagöz gösterisi, jonglör ve palyaço gösterileriyle minik misafirler keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: ANKA

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