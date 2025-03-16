Manisa'da İftar Programı ve Ali Çakar Konseri

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi iş birliğinde 100. Yıl Meydanı'nda iftar programı düzenlendi. İftarın ardından program kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Çakar sahne aldı.

Yunusemre Belediyesi tarafından ilçenin farklı mahallelerinde düzenlenen iftar programları devam ediyor. 100. Yıl Meydanı'nda Manisa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinde düzenlenen iftar programında ilahiler söylenirken semazenler gerçekleştirdikleri semah gösterileriyle vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. İftar programının ardından sahneye Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Çakar çıktı. Ali Çakar konseri Belediye Başkanı Semih Balaban ve eşi Serap Balaban, Belediye başkan yardımcıları, Belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş dinledi.

Belediye Başkanı Semih Balaban, yaşattığı keyifli anlar için Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Çakar'a teşekkür etti. Başkan Balaban, "Türk Halk Müziği sanatçımız Ali Çakar ile ramazan coşkusunu doyasıya yaşadık. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ramazan ayı hepimize bir kez daha hayırlara vesile olsun diyorum" dedi.

Konserin ardından Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Çakar'a Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Eşi Serap Balaban, tarafından ilçeyi tanıtan hediye takdim edilirken, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca ve Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik tarafından da Yunusemre Belediyespor forması hediye edildi.