Manisa'da İftar Sofraları ve Yönetim Değişikliği Vurgusu - Son Dakika
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Manisa'da İftar Sofraları ve Yönetim Değişikliği Vurgusu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, iftar programında yaptığı konuşmada yönetim anlayışında değişiklik olduğunu ve bu görevi tamamlamadan helallik almayacağını belirtti. Ramazan ayının bereketiyle vatandaşlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

26.03.2025 12:13  Güncelleme: 13:17
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa'da değişimin yalnızca isim değişikliği olmadığını belirterek, "Bu değişim yönetim anlayışını ve şeklini değiştirdiğimiz bir dönüşümdü. Şunun sözünü veriyorum; görev sürem bitmeden, sizlerden helallik almadan bu görevi tamamlamayacağım" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Turgutlu'da düzenlediği iftar programına, Başkan Zeyrek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yeniden Refah Partisi Manisa İl Başkanı Serhat Orhan, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, meclis üyeleri, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar programında konuşan Zeyrek, ramazan ayında vatandaşlarla bir araya gelmenin önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Aynı sofrayı paylaşmaktan, aynı ekmeği bölüşmekten çok mutluyum"

"11 ayın sultanı bu mübarek Ramazan gününde sizlerle birlikte olmaktan, aynı sofrayı paylaşmaktan, aynı ekmeği bölüşmekten gerçekten çok mutluyum. Allah'ım bu mübarek günlerde tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri ve ettiğiniz duaları inşallah kabul eder. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçemizde iftar sofraları kurarak vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz ve Ramazan boyunca da olmaya devam edeceğiz.

"Bu güveni boşa çıkarmayacak ve verdiğim sözleri yerine getireceğim"

Bu değişim yönetim anlayışını ve şeklini değiştirdiğimiz bir dönüşümdü. İşte bu yönetim anlayışının içerisinde Halil İbrahim sofraları var. Bu sofralarda birlikte olmanın, sizlere hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bize destek veren, Çetin Başkan'a destek veren ve bu sofraların kurulmasına vesile olan tüm Kasabalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Şunun sözünü veriyorum; görev sürem bitmeden, sizlerden helallik almadan bu görevi tamamlamayacağım. Çünkü ben sizlere bir söz verdim, Turgutlu'nun ve Manisa'nın ihtiyaçlarını biliyorum. Sizler de bana güvendiniz, oy verdiniz. Bu güveni boşa çıkarmayacak ve verdiğim sözleri yerine getireceğim. Her zaman bu sofralarda buluşmak dileğiyle şimdiden Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum."

"Her zaman yanınızda olacağız"

Başkan Akın ise vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Sizlere seçim sürecinde sözler vermiştik. Bu sözlerden biri de her zaman yanınızda olacağımız ve her derdinize derman olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizdi. Bugün de ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ile birlikte bu iftar sofralarını sizler için hazırladık. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İftar sonrasında düzenlenen Hacivat-Karagöz oyunu ve sihirbazlık gösterileri de çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da İftar Sofraları ve Yönetim Değişikliği Vurgusu - Son Dakika

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