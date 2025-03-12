Manisa'da İftar Sofrasında Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
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Manisa'da İftar Sofrasında Dayanışma Vurgusu

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, Mart ayı toplantısının ardından iftar sofrasında bir araya geldi. Programda, dayanışma ve ortak akıl vurgusu yapıldı.

12.03.2025 13:01
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, mart ayı toplantısının ardından iftar sofrasında bir araya geldi. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Yunusemre Belediyesi Yunus Park Kültür Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programına, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Başkan Zeyrek, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Programda, ortak sofrada buluşmanın anlamı vurgulandı. Manisa'ya en iyi hizmeti sunmak ve vatandaşların refahı için ortak akıl ve iş birliğiyle dayanışma içinde çalışmaya devam edileceği mesajı verildi. Katılımcılar, ramazan ayının yardımlaşma ve paylaşma ruhunu güçlendirdiğini belirterek, toplum olarak bir araya gelmenin ve birlikte hareket etmenin önemine dikkati çekti.

Kaynak: ANKA

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