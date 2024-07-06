Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, H.İ. yönetimindeki 20 ABU 126 plakalı kamyon Tekelioğlu Mahallesi Bintepeler mevkisinde Halil Uzun (28) yönetimindeki 35 DC 9792 plakalı traktör ile çarpıştı.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü Uzun, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Uzun, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü, ifade için jandarma karakoluna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Kamyon ile Traktör Çarpışması: 1 Ölü - Son Dakika
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