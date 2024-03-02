Manisa\'da Kamyon Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

CHP lideri Özel'in "Adayınızı geri çekin" çağrısına Akşener'den sert yanıt: Bıktım, usandım, midem bulanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde esnafı ziyaret etti. Akşener, CHP'nin jest isteme işinden bıktığını belirtti. Ayrıca, İYİ Parti Mamak Belediye Başkan adayının adaylığının düşürülmesine ilişkin olarak ise 'Orada söylenecek bir şey yok' dedi.