Manisa'da Kamyon Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
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Manisa'da Kamyon Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Manisa\'da Kamyon Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen kaza sonucu, bir kamyon sürücüsü yaralanırken, kamyonun yolcusu hayatını kaybetti. Kaza sonucu otoyol trafiği tek şeritten sağlanırken, çarpan kamyonun yol açtığı hasar nedeniyle 2 otomobil de zarar gördü.

02.03.2024 07:15  Güncelleme: 07:20
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, refüjdeki aydınlatma direklerine çarparak devrilen kamyondaki sürücü yaralandı, yolcu ise hayatını kaybetti.

Şemsettin G'nin kullandığı 06 CEN 917 plakalı kargo kamyonu, İstanbul- İzmir Otoyolunun Saruhanlı ilçesi geçişinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direklerine çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kamyondaki yolcu İsa D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralı kamyon sürücüsü Şemşettin G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde trafik tek şeritten sağlandı.

Öte yandan kamyonun çarpması sonucu yola devrilen aydınlatma direklerine çarpan 2 otomobilde de hasar oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Kamyon Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika

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