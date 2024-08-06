Manisa'da Kurutmalık Domates Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da Kurutmalık Domates Hasadı Başladı

Manisa\'da Kurutmalık Domates Hasadı Başladı

Manisa'da 26 bin dekar alanda hasat edilen domatesler, kurutulmak için tarlalarda hazırlanan sergilere serilmeye başlandı. Kurutulan domatesler çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.

06.08.2024 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, MANİSA'da 26 bin dekar alanda hasat edilen domatesler, kurutulmak için tarlalarda hazırlanan sergilere serilmeye başlandı. Gediz Ovası kırmızıya bürünürken, kurutulan domatesler Filipinler, Hollanda, Letonya, Litvanya, Tayland ve Yunanistan başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor. 2023 yılında 1 milyon 150 bin 67 ton kurutmalık domates ihracı gerçekleşirken, 2024 yılı haziran ayı itibarıyla 277 bin 47 ton kurutmalık domates ihraç edildi.

Türkiye'de kurutulmuş domatesin önemli merkezlerinden Manisa'nın Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde kurutmalık domates mesaisi başladı. 104 bin 410 dekar alanda salçalık domates bulunan kentte, 26 bin dekarda toplanan domatesler kurutmalık olarak tarlalara serilmeye başlandı. Tarlada işçilerin topladığı domatesler, bazı tarlalarda elle kesimi yapılarak, bazı tarlalarda ise makineyle güneşe seriliyor. Tuzlama işleminin ardından 1 hafta boyunca kurumaya bırakılan domatesler, daha sonra tesislerde işlenerek ihraç ediliyor. Filipinler, Hollanda, Letonya, Litvanya, Tayland, Yunanistan başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihracatı yapılıyor. 2023 yılında 1 milyon 150 bin 67 ton kurutmalık domates ihracı gerçekleşirken, 2024 yılı haziran ayı itibarıyla 277 bin 47 ton kurutmalık domates ihraç edildi.

ÜRETİCİDEN 100 TL FİYAT BEKLENTİSİ

Saruhanlı ilçesinde 5 bin dekar alanda kurutmalık domates üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Geçmiş yıllarda domates bir miktar para kazandırmış olsa da bu yıl ekonomik şartlardan para kazandırmaz oldu. Üretici ürününü tarlada bırakmamak için domatesi işlemeye çalışıyor. Ürettiğimiz kurutmalık domatesi, dış piyasada çeşitli ülkelere gönderiyoruz. Geçen yıl 70 TL olan domatesin fiyatı, bu yıl daha belli değil. 100 TL'nin altında kalmamasını temenni ediyoruz. Çünkü maliyetlerin yüksekliği, bizi 100 TL'nin altına satmamaya yönlendiriyor. Şu anda domates fiyatları çok düşük ve kurtaramayız" dedi.

Saruhanlı ilçesi Kayışlar Mahallesi'nde kurutmalık domates üretimi yapan çiftçi Aziz Ulu (33) ise "Fiyat beklentimiz; bu sene 100 ve üzeri olmasını istiyoruz. İnşallah beklentilerimizin üzerinde bir fiyat olur ve çiftçi sevinir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Manisa, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Kurutmalık Domates Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 02:47:43. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Kurutmalık Domates Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement