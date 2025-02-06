Manisa\'da Lokma Dağıtım Aracı Alev Aldı

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MANİSA'nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken alev alan lokma dağıtım aracı, yangında kullanılamaz hale geldi.

İzmir- Ankara Karayolu Valeks Kavşağı yakınlarında saat 15: 00 sıralarında İsmail Öner yönetimindeki 35 BLU 32 plakalı lokma dağıtım aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü, aracı durdurup 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Emre SAÇLI/Salihli, (MANİSA),