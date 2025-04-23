Manisa'da Mesir Tiyatro Festivali Başladı

(MANİSA) - 485. Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Manisa Mesir Tiyatro Festivali, "Ağaçlar Ayakta Ölür" oyunuyla perdelerini açtı.

485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, "Dolu Dolu Festival" sloganıyla düzenlenen etkinliklerle kültür ve sanatı kente taşıyor. İspanyol yazar Alejandro Casona'nın kaleme aldığı, Nevra Serezli ve Aziz Sarvan'ın başrolünde olduğu "Ağaçlar Ayakta Ölür" aile bağları, umut ve fedakarlık temalarıyla izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, oyun sonunda usta oyunculara teşekkür edip festivale ilişkin bilgi vererek, Tiyatro Festivali'ni devamlı hale getirmek istediklerini dile getirdi.

Manisa Mesir Tiyatro Festivali, 27 Nisan'a kadar farklı oyunlarla tiyatroseverleri ağırlayacak. Festival kapsamında sahnelenecek oyunlar arasında "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü", "Tatlı Kaçık", "Sığınamayanlar", "39,5 Basamak" ve "Ceko ile Pepo" gibi eserler bulunuyor.