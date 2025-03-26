Manisa'da Muradiye Altyapı Projeleri Hızla İlerliyor

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Bankası kredisiyle finanse ettiği ve şehrin nüfus olarak en büyük mahallesi olan Muradiye'nin tamamını kapsayan altyapı çalışmaları devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen altyapı projesinin hızlı bir şekilde hayata geçmesi için çalışmalar devam ediyor. Manisa'nın nüfus olarak en büyük mahallesi olan Muradiye'nin tamamını kapsayan altyapı çalışmaları, atıksu arıtma tesisi ve Kırkağaç Gelenbe Mahallesi kanalizasyon, içme suyu hattı ve içme suyu deposu projesi için çalışmalar sürüyor.

Bölgede incelemeler yapıldı

Projeye ilgi gösteren firmalar için bilgilendirme toplantısı düzenlendi ve çalışma yapılacak alanlarda incelemeler yapıldı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıda, projelerin teknik detayları firma yetkilileri ile paylaşıldı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak ile Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Orhan Gökdemir'in de katıldığı toplantıda, projelerin nasıl ilerleyeceği ve yapılacak işlerin kapsamı hakkında detaylı bilgi verildi. Sunumun ardından Muradiye bölgesinde incelemeler gerçekleştirildi.

Daha yaşanabilir bir çevre hedefleniyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Manisa'nın olmazsa olmaz projesi olarak nitelendirdiği proje ile şehrin altyapı sorunlarını çözmek ve bölge halkına daha yaşanabilir bir çevre sunmak hedefleniyor. Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilecek projenin, bölgedeki yaşam kalitesini de artırması bekleniyor.