Manisa'da Olumsuz Hava Koşullarına Müdahale - Son Dakika
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Manisa'da Olumsuz Hava Koşullarına Müdahale

Manisa\'da Olumsuz Hava Koşullarına Müdahale

Manisa Büyükşehir Belediyesi, etkili olan fırtına ve kar yağışına karşı acil müdahalelerde bulunarak 200 devrilen ağacı kaldırdı ve 52 noktada su baskınına müdahale etti. Ayrıca karla mücadele için 19 araç ve 40 personel ile çalışmalar yürüttü.

25.11.2024 09:30  Güncelleme: 09:40
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan olumsuz hava koşullarından vatandaşların etkilenmemesi için çalışmalara başladı. Gün boyu etkili olan fırtınada devrilen yaklaşık 200 ağaç kaldırıldı. Su baskınının yaşandığı 52 noktaya da müdahale edildi. 2 bin yağmur suyu ızgarası ile 400 kanalizasyon tıkanıklığı giderildi. Yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışına karşı ise 19 araç 40 personelle küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Manisa merkez ve ilçeleri için verilen gök gürültülü sağanak yağış uyarısıyla birlikte çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcadı. Öğle saatlerinde başlayan fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışta, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etti.

Fırtınadan devrilen 200 ağaca müdahale edildi

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı 3 ekip aracı, bir kamyon, bir kepçe ve traktör ile fırtına nedeniyle devrilen yaklaşık 200 ağaca müdahale etti. Devrilen ağaçları kaldıran ekipler, dalları kırılan ağaçlara da budama işlemi yaparak güvenli hale getirdi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı da 9 ekip ve 9 araçla su baskınının yaşandığı 52 noktaya müdahalede bulundu.

2 bin yağmur suyu ızgarası, 400 kanalizasyon tıkanıklığına müdahale edildi

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri de 60 araç 10 motopomp ve 400 personel ile sahada yer aldı. Yaklaşık 2 bin adet yağmur suyu ızgarası ile 400 adet kanalizasyon tıkanıklığına müdahale edildi. Yağışla birlikte yağmur suyu ızgaralarına dolan ağaç yaprakları ve malzemeleri temizlendi. Ekiplerin faaliyetleri, su akışını sağlıklı hale getirdi. Ayrıca Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yağmur nedeniyle oluşan çökmelere de müdahale edildi.

19 araç 40 personelle karla mücadele çalışması yürütüldü

Öte yandan kentin yüksek rakımlı bölgelerine de mevsimin ilk kar yağışı düştü. Kar yağışına karşı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekiplerince kar küreme ve tuzlama işlemleri yürütüldü. Demirci'ye bağlı Mahmutlar-Bardakçı mahalelleri, Söğütçük Mahallesi güzergahı ile Gördes Doğanpınar güzergahlarında 4 araç ve 5 personelle faaliyetler sürdürüldü. Turgutlu'da da Irlamaz-Güney-Horzum-Çıkrıkçı-Sivrice-Baktırlı hattında yol kontrolleri gerçekleştirildi. Spil Dağı Milli Parkı'nda etkili olan kar yağışına ise 13 araç 35 personelle müdahale edildi. Bu kapsamda 5 kapalı kanal açılırken, kapanan şarampoller de temizlendi. Kar küreme işlemlerinin ardından buzlanma yaşanmaması için 13 ton tuzlama çalışması yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Olumsuz Hava Koşullarına Müdahale - Son Dakika

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