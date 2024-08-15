Manisa'da Orman Yangını

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1)MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AYNI BÖLGEDE FARKLI NOKTADA İKİNCİ YANGIN ÇIKTI

Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarında saat 14.30 sıralarında çıkan yangına müdahale devam ederken, bölge yakınlarında saat 17.15 sıralarında ikinci bir orman yangını daha çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile alevlere müdahale sürdürülüyor.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLE MÜDAHALE SÜRDÜRÜLÜYOR

Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarında saat 14.30 ve 17.15 sıralarında çıkan aynı bölgedeki 2 orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait gece görüşlü helikopterle müdahale devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ.

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2)KARŞIYAKA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınına ikinci günde de havadan ve karadan müdahale devam etti. Alevler 21,5 saatte kontrol altına alındı.

Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda önceki gün saat 21.45'te henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Havanın kararması nedeniyle alevlere havadan müdahale edilemezken; İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 25 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 6 yer ekibi ile gece boyu yangına karadan müdahale edildi. Sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte 3 helikopter de çalışmalara katıldı.

Havadan ve karadan müdahaleyle alevler dün saat 19.15 itibariyle kontrol altına alındı.