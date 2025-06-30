Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçe merkezine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
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