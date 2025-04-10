Manisa'da Polis Haftası Kutlamaları

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan ve Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Özge İldem, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı ziyaret etti.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Özge İldem ve Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdür Vekili Nuray Çevirmeci ile birlikte Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı ziyaret ederek, Polis Haftası'nı kutladı.

Ziyarette konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Türk Polis Teşkilatı'nın toplum huzuru ve güvenliğini sağlamak için hayati bir önem taşıdığına değinerek, "Polisimiz, halkımızın güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu anlamlı günde onların yanında olmak istedik" ifadelerini kullandı.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, destekleri için heyete teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında İl Emniyet Müdür Yardımcıları Caner Ünlü, İlker Çetinkaya, Meliha Yılmaz ve Nuri Özgün ile Personel Şube Müdürü Münire Dilber'i de ziyaret eden heyet yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.