Manisa'da sağanak ve dolu zararı: Hasar tespit çalışması başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da sağanak ve dolu zararı: Hasar tespit çalışması başlatıldı

Manisa\'da sağanak ve dolu zararı: Hasar tespit çalışması başlatıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen sağanak ve dolu nedeniyle tarım arazilerinde hasar meydana geldi. Hasar tespit çalışması için oluşturulan heyet, bölgedeki çiftçileri dinleyerek durumu değerlendirdi. AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Kaymakam Alper Faruk Güngör ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, çiftçilerin mağdur olmaması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Tarım sigortası olan çiftçilerin durum tespitleri hızlı bir şekilde yapılacak ve maddi anlamda telafi edileceği ifade edildi.

09.06.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sağanak ve dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Hasar tespit çalışması için oluşturulan heyete AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Kaymakam Alper Faruk Güngör ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de eşlik etti.

Killik Mahallesi kahvehanesinde çiftçileri dinleyen Arınç, dünkü sağanak ve dolunun 7 mahalledeki bağ alanını etkilediğini söyledi.

Arınç, devlet olarak üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Durum tespitimizi yapacağız, çiftçilerimizi mağdur etmeyecegiz. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Manisa Bölge müdürümüzle konuştuk. Sigortası olan çiftçilerimizin öncelikle durum tespitlerini hızlı bir şekilde yapıp, ondan sonra da maddi anlamda telafi edilmesine çalışacağız. Çiftçilerimizin geri kalan borçlarının ötelenmesi konusunda devletimizin başta bakanlığımız olmak üzere değerlendirmesini yapacağız." dedi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte hasar zarar tesbit çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Tarım sigortası işlemlerine de değinen Öztürk, "Bağına tarım sigortası yaptıran üreticilerimiz için de TARSİM, yarından itibaren çalışmalarına başlayacak ve bayrama kadar bitirecek. Tarım sigortası olmayan çiftçilerimizi ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tespit edeceğiz, kimse mağdur edilmeyecek." dedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Tepeköy, Caberfakılı, Işıklar, Killik, Gümüşçay, Caberkamara, Ilgınköy, Çakırcaali, Sobran mahallelerinde dün akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili olmuş, bölgede üzüm bağları ile ekili arazilerdeki ürün, yağış nedeniyle zarar görmüştü.

Kaynak: AA

Alper Faruk Güngör, Metin Öztürk, Milletvekili, AK Parti, Alaşehir, Manisa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da sağanak ve dolu zararı: Hasar tespit çalışması başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
08:43 Erzincan’daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı Erzincan'daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 10:20:10. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da sağanak ve dolu zararı: Hasar tespit çalışması başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement