Manisa'da Sahte Videolarla Dolandırıcılık Girişimi

(MANİSA) – Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek'in görüntü ve ses kayıtlarının kullanılarak yapay zeka ile sahte videolar üretildiğini, bu içeriklerle sosyal medya üzerinden dolandırıcılık girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

Manisa Büyükşehri Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merhum Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in, kıymetli eşi Nurcan Zeyrek ve sevgili kızları Nehir Zeyrek'in görüntü ve ses kayıtları kullanılarak yapay zeka yoluyla sahte videolar üretildiği, bu içeriklerin sosyal medya üzerinden gerçek dışı açıklamalarla birlikte paylaşılarak insanların dolandırılmaya çalışıldığı üzülerek tespit edilmiştir.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, bu tür içeriklere karşı gerekli girişimler başlatmış bulunmaktayız. Belediyemizin resmi sosyal medya hesapları ve Sayın Ferdi Zeyrek'in ailesinin aşağıda belirtilen sosyal medya hesaplarının dışındaki paylaşımlar dikkate alınmamalı, bunlar dışında herhangi bir hesap ya da içeriğe kesinlikle itibar edilmemelidir."