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Manisa'da servis midibüsü ile çöp kamyonu çarpıştı: 17 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da servis midibüsü ile çöp kamyonu çarpıştı: 17 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir servis midibüsü ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve 5 kişinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Manisa\'da servis midibüsü ile çöp kamyonu çarpıştı: 17 yaralı
16.12.2023 - 12:41,
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde servis midibüsüyle çöp kamyonunun çarpışması sonucu yaralanan 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikadan çıkan işçileri taşıyan 45 J 1877 plakalı servis midibüsü, Manisa - Turgutlu kara yolu Akpınar mevkisinde, park halindeki Manisa Büyükşehir Belediyesine ait 45 M 9681 plakalı çöp kamyonuna çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan 17 yaralıdan 5'inin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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Turgutlu, Manisa, Son Dakika

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