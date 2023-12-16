Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde servis midibüsüyle çöp kamyonunun çarpışması sonucu yaralanan 17 kişi hastaneye kaldırıldı.
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikadan çıkan işçileri taşıyan 45 J 1877 plakalı servis midibüsü, Manisa - Turgutlu kara yolu Akpınar mevkisinde, park halindeki Manisa Büyükşehir Belediyesine ait 45 M 9681 plakalı çöp kamyonuna çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan 17 yaralıdan 5'inin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da servis midibüsü ile çöp kamyonu çarpıştı: 17 yaralı - Son Dakika