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Manisa'da siber güvenlik uzmanları yetişiyor

Teknolojinin gelişmesiyle beraber firmalarda milyarlarca dolarlık zararlara yol açan siber saldırıları önlemek için Zafer Kalkınma Ajansının desteğiyle eğitim alan Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri sertifikalarını aldı

Düzenlenen sertifika töreninin ardından öğrenciler Manisa Teknokent ve dışında siber güvenlik konularında hizmet veren firmalarla buluşma imkanı buldu

MANİSA - Teknolojinin gelişmesiyle beraber firmalarda milyarlarca dolarlık zararlara yol açan siber saldırıları önlemek için Zafer Kalkınma Ajansının desteğiyle eğitim alan Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri sertifikalarını alarak bölgede yazılım ve bilişim üzerine faaliyette bulunan firma temsilcileriyle bire bir görüşme fırsatı buldu.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda 'Siber Vatan Programı' kapsamında Zafer Kalkınma Ajansının destekleriyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine Beyaz Şapkalı Hacker (C.E.H), Sızma Testi, Zararlı Yazılım Analizi, Tersine Mühendislik ve Web Güvenliği Eğitimi verildi. Tamamlanan eğitimin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi TEKNOKENT'te sertifika töreni düzenlendi.

Törenin açılış konuşmasında verilen eğitimler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Eser Yeşildağ, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu siber güvenlik uzmanlarının yetiştirmek ve istihdam sağlamak içim Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Zafer Kalkınma Ajansı iş birliği ile Siber Vatan Projesi kapsamında siber güvenlik eğitimlerini vermekteyiz. Bu proje ile üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin siber güvenlik konularında farkındalıklarını artırmak, potansiyel yeteneklerini tespit edip, kariyer planlaması yapmalarına destek olmak ve genç girişimciliğini teşvik ederek ülkemizin siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamaya katkı sağlamak amaçlanmıştır. 170 öğrencimiz bu eğitimi almak için kayıt yaptırdı. 23 Ekim 2023 tarihinde yapılan yarışmaya katılan 45 öğrencimiz bu eğitimi almaya hak kazandı." dedi.

"Siber saldırılar büyük ekonomik kayıplara neden oluyor"

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili ve Ajansın Yönetim Kurulu Üyesi Kutlu Eser, "Bu proje Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının bir projesi olarak başlıyor. Bunun arkasında Cumhurbaşkanlığı idaresi de bulunuyor. Bakanlığımız ve genel müdürlüğümüzde bu projeye sahip çıkarak hem merkezden hem de yerelden herkes arkasında duruyor. Bu iş neden önemli, ekonomisine bakmak lazım bu işin. Siber Vatan Projesi bizim için katma değerli projeler ve biz her zaman bu tür projeleri destekleyeceğiz. Belki önümüzdeki senelerde bunu ortaöğretim düzeyinde bir proje ile devam ettirmeyi planlıyoruz. Günde ortalama 4 tane siber saldırı oluyor. İnanılmaz maliyetlere neden oluyor verdikleri zarar nedeniyle. 2023 yılında 8,4 trilyon dolar siber suçlardan kaynaklı zarar tespit edilmiş. Bunun 2024 yılında 10.5 trilyon, 2030 yılında da 20 trilyon dolar seviyesine gelmesi bekleniyor. Muazzam bir ekonomi. Bunlarla ilgili birçok yasal sıkıntılarda var. Yine bu alanda önlem almak için harcanan paraya baktığımızda 2004 yılında 3.5 milyar dolay seviyesinde olan bu para şuanda 1,745 trilyon dolara gelmiş. Bunun için 5-10 yıl önce 1 milyon kişi aranırken, şuanda 3 buçuk milyon siber güvenlik personeline ihtiyaç var dünya çapında." diye konuştu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin ise şunları söyledi: "Teknoloji sizin bir tuşla değil, bir bakışla her şeyinizi ele geçirecek hale geldi. Bu anlamda bugünkü Zafer Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğumuz farkındalık çalışması ile olabilecek zararları önlemek adına insanları bilgilendirmek adına büyük bir potansiyel oluşturuyor buradaki öğrencilerimiz."

Firmalarla buluştular

Yapılan konuşmaların ardından eğitimlere katılan 35 öğrenci düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Sertifika töreninin ardından öğrenciler TEKNOKENT'te ve bölgedeki firma temsilcileri ile buluşma imkanı buldu.

Birebir görüşmelerin yapıldığı etkinlik, öğrencilerin siber güvenlikle ilgili iş dünyasını tanıma fırsatı bulmalarına ve ilerleyen dönemlerde bu alanda çalışan firmalarda istihdam edilmelerine de katkı sağlaması öngörülüyor. Etkinliğe teknokent dışında siber güvenlik ve benzeri konularda çalışan 7 firmanın temsilcileri de katıldı.