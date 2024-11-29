Manisa\'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dinçer Mahallesi 2301 Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, bir kişi tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.