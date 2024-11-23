Manisa\'da Spil Dağı\'na İlk Kar Düştü

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MANİSA'da Spil Dağı Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Spil'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Şehzadeler ve Demirci ilçelerinin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına inmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı. 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, 1000 metreden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilenler soluğu Spil'de aldı. Ateş yakan piknikçiler, kar topu oynayarak yılın ilk karının keyfini çıkardı. Milli Park'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Milli Park'a gelen ziyaretçilerden Hasim Çelik, "Belki kar görürüz diye Spil'e çıkmıştık. Geldiğimizde de kar yağmaya başladı. Efsane bir görüntü var. Manisa ve İzmirlileri buraya bekliyoruz" dedi.

Ziyaretçilerden Turgay Duyar ise "Spil'e aşık biriyim. Mevsimin ilk kar yağışının güzelliğini yaşamak için geldim. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Manisa'da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle birçok noktada su birikintileri meydana gelirken, iki araç da yol çalışmaları nedeniyle açılan çukurda mahsur kaldı.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,