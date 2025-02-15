Manisa'da Suç Örgütüne Operasyon: 10 Tutuklama - Son Dakika
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Manisa'da Suç Örgütüne Operasyon: 10 Tutuklama

Manisa\'da Suç Örgütüne Operasyon: 10 Tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, suç örgütüne karıştıkları belirlenen 17 şahıstan 10'u tutuklandı. Eş zamanlı baskınlarda ruhsatsız silahlar ve tefeciliğe ilişkin cihazlar ele geçirildi.

15.02.2025 16:07  Güncelleme: 16:09
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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yağma', 'Tefecilik', 'Silahla yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' ve 'Tehdit' suçlarına karıştıkları tespit edilen 17 şüpheliye yönelik 10 Şubat'ta operasyon düzenledi. Birçok adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 10 fişek, 2 pos cihazı ve çok sayıda senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. (43) ve M.I. (33) isimli örgüt liderleri ile Y.T. (33), E.T. (29), Y.A. (22), M.A. (37), E.C. (23), F.T. (23), E.G. (25), Ü.Y. (25) tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Suç Örgütüne Operasyon: 10 Tutuklama - Son Dakika

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