Manisa\'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Güncel

MANİSA'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjü aşıp, geçtiği karşı şeritte, yoldan çıkıp park halindeki kamyona çarptı. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken yanındaki eşi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ankara - İzmir kara yolu Galericiler Sitesi mevkiinde meydana geldi. H.K. kullandığı 35 SS 434 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkıp, refüjü aşarak karşı yöne geçen otomobil yoldan çıkarak park halindeki bir kamyona çarptı.

Otomobil sürücüsü H.K., kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki eşi N.K. araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri., N.K.'yi sıkıştığı yerden kurtardı. N.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan N.K.'nin sağlık durumunu iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),