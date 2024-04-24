Manisa\'da Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında naht ve resim sergisi açıldı

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Manisa'da Büyükşehir Belediyesi ve Eğitime Katkı Derneği işbirliğiyle Uluslararası Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında naht ve resim sergisi açıldı.

Kültür Sitesi Fuaye Salonu'ndaki sergide, naht sanatçısı Hasan Kabadağ tarafından yapılan yaklaşık 200 eser yer aldı.

Kabadağ gazetecilere sergiden elde edilen gelirlerin tamamının öğrencilere burs olarak verileceğini söyledi.

Sergi, 28 Nisan'da sona erecek.