Manisa'da Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında naht ve resim sergisi açıldı - Son Dakika
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Manisa'da Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında naht ve resim sergisi açıldı

Manisa\'da Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında naht ve resim sergisi açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Eğitime Katkı Derneği işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında, Kültür Sitesi Fuaye Salonu'nda naht sanatçısı Hasan Kabadağ tarafından yapılan yaklaşık 200 eserin yer aldığı bir sergi açıldı. Sergiden elde edilen gelirlerin tamamı öğrencilere burs olarak verilecek. Sergi, 28 Nisan'da sona erecek.

24.04.2024 17:04
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Manisa'da Büyükşehir Belediyesi ve Eğitime Katkı Derneği işbirliğiyle Uluslararası Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında naht ve resim sergisi açıldı.

Kültür Sitesi Fuaye Salonu'ndaki sergide, naht sanatçısı Hasan Kabadağ tarafından yapılan yaklaşık 200 eser yer aldı.

Kabadağ gazetecilere sergiden elde edilen gelirlerin tamamının öğrencilere burs olarak verileceğini söyledi.

Sergi, 28 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında naht ve resim sergisi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında naht ve resim sergisi açıldı - Son Dakika
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