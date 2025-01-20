Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında M.G'nin (26) Yeniharmandalı Mahallesi'ndeki evine baskın gerçekleştirdi.
Yapılan aramada 2 bin 16 sentetik ecza bulundu.
Gözaltına alınan M.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
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