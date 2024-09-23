Manisa\'da Yağmur Suyu Hattı Çalışmaları Başladı

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(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bin 200 metre yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda sel ve taşkınlarının yaşandığı mahallelerde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına başlandı. Yapılacak olan bin 200 metrelik hat ile geçen yıllarda yaşanan su taşkınları ortadan kaldırılacak.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ali Yüksel konuya ilişkin, "Vatandaşımız çok sıkıntı çekiyordu. Yollarımızda su gölleniyordu. Çalışmadan çok memnunuz. Allah bin kere razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Cemil Cangül ise "Mahalle halkı olarak çok sıkıntı içindeydik. Bu çalışma ilk olarak Hürriyet Mahallesinde başladı. Benim aklıma ne geldi biliyor musunuz? Biz de Akhisarlıyız. 'Acaba biz taşrada mı yaşıyoruz' diye aklıma geldi. Ama şimdi bizde de çalışma yapılıyor. Ferdi Zeyrek, Manisa'ya gerek diyorduk. Allah nasip etti. Allah inşallah yolunu açık etsin. Yerel seçimin arifesinde Kırkağaç Gelenbe'de, Kırkağaç Belediye Başkanı Adayı ile beraber giymiş çizmeleri hiçbir sorumluluğu yokken asfalt attı adam. Bu işi yapacağına ben orada kanaat getirdim. Vatandaş olarak oyumu verdim. Biz, her zaman arkasındayız" diye konuştu.