KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde Erbiller Sanayi Sitesi'nin üst kısmındaki bir buğday tarlasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 120 dönüm buğday ekili tarla ve zeytin bahçesinin bazı ağaçları zarar gördü.
Yangının çıkış nedeniyle inceleme sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?