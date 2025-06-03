Manisa\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde Erbiller Sanayi Sitesi'nin üst kısmındaki bir buğday tarlasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 120 dönüm buğday ekili tarla ve zeytin bahçesinin bazı ağaçları zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle inceleme sürdürülüyor.