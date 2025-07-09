Manisa\'da Yangın Uşak\'a Sıçradı

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ağaçlıklı alana sıçrayarak yayılan yangın, Uşak sınırlarına ulaştı. Tedbir amaçlı Uşak'ın Eşme ilçesinde bazı evler tahliye edildi.

Yangın, Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi Türkmen Tepe mevkisinde makilik alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, geniş bir alanda etkili oldu. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı. Havanın kararmasıyla birlikte söndürme çalışmaları yer ekipleri tarafından sürdürülüyor. Yangın, rüzgarın da etkisiyle Uşak'ın Eşme ilçesi Taşköy sınırına ulaştı. Taşköy ilçesinde tedbir amaçlı evlerin boşaltıldığı ifade edilirken, kriz masası kurulduğu belirtildi. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.