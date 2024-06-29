Manisa'da yaşayan engelli adam 24 yıl sonra hac hayalini gerçekleştirdi

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Manisa'da yaşayan şeker, hipertansiyon, kalp ve böbrek yetmezliği gibi rahatsızlıkları nedeniyle yüzde 96 engelli raporuna sahip 60 yaşındaki Mümin İşbitiren, 24 yıldır kurduğu hac hayalini gerçekleştirdi.

Yunusemre ilçesinde yaşayan İşbitiren 20 yıl önce şeker hastası olduğunu öğrendi. Esnaflığı bırakan İşbitiren'e daha sonra böbrek yetmezliği ve hipertansiyon teşhisi de konuldu. İşbitiren, 2019'da da kalp krizi geçirdi.

İşbitiren, sağlık sorunlarına rağmen 2000 yılından bu yana her yıl hac müracaatını yaptı. Kutsal topraklara gitme hayali bu sene kazandığı kurayla gerçekleşen Mümin İşbitiren, "ölümü göze alarak" hac ibadetini yerine getirdi. İşbitiren, eşiyle beraber gittiği kutsal topraklardan 23 Haziran'da memleketi Manisa'ya döndü.

-"O gece uyuyamadım"

İşbitiren AA muhabirine, kronik rahatsızlıkları nedeniyle zor günler yaşadığını anlatarak, anjiyo geçirdiğini, düzenli olarak diyalize girdiğini, kalıcı görme kaybı riski yaşadığını, bir dönem evden çıkamaz hale geldiğini, fenalaşıp hastaneye kaldırılıp yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü, entübe edildiğini, 2 kez kalbinin durup, doktorların masajıyla geriye döndürüldüğünü anlattı.

Ailesinin geçmişte zaman zaman ümidini yitirdiği dönemler olduğunu dile getiren İşbitiren, "Doktorlar yoğun bakımda 13. günden sonra eşimi ve oğlumu arayıp, 'Biz tıbben yapacağımızı yaptık, durumu kritik, hazırlıklı olun her şeye.' diye bilgi vermişler. İki gün sonra da hayata dönmüşüm. Çok şükür. Haftada dört gün diyaliz görüyorum. Şekerle, tansiyonla, kalple ve böbrek yetmezliğiyle mücadelem kardeşçe devam ediyor." diye konuştu.

İşbitiren, 24 yıllık hayalinin bu yıl aldığı "Hac kurasını kazandınız" mesajıyla gerçeğe dönüştüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"O gece uyuyamadım. Sağlık sorunlarım nedeniyle beni götüremeyeceklerini düşündüm. Müracaatımda 'Senin mazeretlerin var, seni götüremeyiz. Ama çok isteklisin, hastalıklarınla ilgili özel bir tedavi programı uygulayıp doktorlarından onay alırsan seni göndermeyi biz de arzu ederiz.' dediler. Ben şunu söyledim orada görevli arkadaşlara, 'Rabb'im beni bu kadar yıl sonra kabul etmiş, çağırmış. Ben orada ölmeye bile razıyım' dedim."

Kutsal topraklara gitmeden sağlık kontrolünden geçtiğini, doktorların önerilerini uyguladığını ve sağlık değerlerinin normal düzeyde olduğunu anlatan İşbitiren, şunları ifade etti:

"Yüzde 96 engelliyim. Dört tane kronik rahatsızlığım var. Hacda bütün ziyaret yerlerine, bütün ibadetlere katıldım çevremin desteğiyle. Orada da diyalize 4 seans girdim ve rahatladım. Ayaklarımda yaralar, şişmeler, ellerimdeki yaralar orada düzelmeye başladı. Gelinceye kadar yaraların kapanma noktasına geldi. Ayaklarımda ödemlerden dolayı şişlikler ve yaralar oluyordu. O yaralar bile kapandı orada. Tırnaklarım dökülmüştü, çatlamıştı. Ama çok şükür yaralarım kapandı. Sanki eski sağlıklı dönemime gelmiş gibi hissediyorum. Benim durumumda olan veya benzer durumda olan, hastalıklarla mücadele eden insanlara moral verebilmek ve onlara teşvikçi olmak isterim."

İşbitiren, eşinin de hac da kendine eşlik ettiğini belirterek, desteği için kendisine teşekkür etti.