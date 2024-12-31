Manisa'da Yeni Yıl Güvenliği Üst Seviyeye Çıkarıldı - Son Dakika
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Manisa'da Yeni Yıl Güvenliği Üst Seviyeye Çıkarıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl kutlamaları için kapsamlı güvenlik önlemleri alarak vatandaşların huzur içinde kutlama yapmalarını sağlamak amacıyla özel güvenlik ekiplerini devreye soktu. Başkan Zeyrek, güvenli bir yılbaşı için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

31.12.2024 17:31  Güncelleme: 21:17
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl kutlamalarına yönelik güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. Başkan Ferdi Zeyrek, "Manisalıların daha güvenli ortamlarda yılbaşı kutlamalarını gerçekleştirebilmeleri için tamamlayıcı güvenlik hizmetlerimizi titizlikle sürdürüyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için kapsamlı güvenlik önlemleri aldı. Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması ve olası olumsuzlukların önlenmesi amacıyla görev bölgelerinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikteki hizmetler kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait bina, tesis, otogar ve parklarda özel güvenlik ekipleri aktif rol alıyor. Vatandaşların güvenliğini sağlamak için CCTV sistemleri, nokta nöbeti ve devriye hizmetiyle 24 saat kesintisiz hizmet veriliyor.

Başkan Zeyrek, daha huzurlu ve güvenli bir şehir vurgusu yaparak, "2024 yılını Manisa'mızda huzurla tamamladık, yeni yıl karşılarken de aynı ortamının devam etmesini arzuluyoruz. Manisalıların daha güvenli ortamlarda yılbaşı kutlamalarını gerçekleştirebilmeleri için tamamlayıcı güvenlik hizmetlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Bu süreçte ekiplerimiz sahada aktif olarak çalışmaya devam edecekler. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2025'in bütün vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Yeni Yıl Güvenliği Üst Seviyeye Çıkarıldı - Son Dakika

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