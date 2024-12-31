Manisa'da Yılbaşı İçin 3.150 Kolluk Gücü Görevde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da Yılbaşı İçin 3.150 Kolluk Gücü Görevde

Manisa\'da Yılbaşı İçin 3.150 Kolluk Gücü Görevde

Vali Özkan, Manisa'da yılbaşı tedbirleri kapsamında 3.150 kolluk kuvvetinin görev yapacağını duyurdu.

31.12.2024 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, il genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında 3 bin 150 kolluk kuvvetinin görev yapacağını bildirdi.

Vali Özkan, yaptığı açıklamada, Manisalıların yılbaşını huzurlu ve güvenli şekilde geçirebilmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Kentin her noktasında denetim ve kontrollerin gerçekleştirileceğini ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Yılbaşında il Emniyet Müdürlüğümüz trafik ve asayiş hizmetlerinde 297 ekip ve 1938 personel, İl Jandarma Komutanlığımız 300 tim ve 1212 personel, dron ve dedektör köpeklerle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görev yapacak. Sağlık hizmetlerinde 76 ambulans ve 1385 sağlık personeli de çalışacak."

Özkan, yılbaşı öncesinde son 10 günde 565 gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Vahdettin Özkan, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Yılbaşı, 3-sayfa, Güncel, manisa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Yılbaşı İçin 3.150 Kolluk Gücü Görevde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 23:12:11. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Yılbaşı İçin 3.150 Kolluk Gücü Görevde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.