Manisa\'da Yılbaşı İçin 3.150 Kolluk Gücü Görevde

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Manisa Valisi Vahdettin Özkan, il genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında 3 bin 150 kolluk kuvvetinin görev yapacağını bildirdi.

Vali Özkan, yaptığı açıklamada, Manisalıların yılbaşını huzurlu ve güvenli şekilde geçirebilmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Kentin her noktasında denetim ve kontrollerin gerçekleştirileceğini ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Yılbaşında il Emniyet Müdürlüğümüz trafik ve asayiş hizmetlerinde 297 ekip ve 1938 personel, İl Jandarma Komutanlığımız 300 tim ve 1212 personel, dron ve dedektör köpeklerle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görev yapacak. Sağlık hizmetlerinde 76 ambulans ve 1385 sağlık personeli de çalışacak."

Özkan, yılbaşı öncesinde son 10 günde 565 gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.