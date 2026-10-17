Manisa'da yüksek kesimler mevsimin ilk karıyla beyazladı, kalınlık 5 santimetreyi aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Manisa'da yüksek kesimler mevsimin ilk karıyla beyazladı, kalınlık 5 santimetreyi aştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa\'da yüksek kesimler mevsimin ilk karıyla beyazladı, kalınlık 5 santimetreyi aştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ve Demirci ilçelerinde yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı etkili oldu. Demirci'de 1650 rakımlı Büyük Yayla'da kar kalınlığı 5 santimetreyi aşarken Alaşehir Belediyesi ekipleri yüksek kesimlerde buzlanma riskine karşı çalışma başlattı.

Manisa'nın Alaşehir ve Demirci ilçelerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı etkili oldu.

İlçe merkezinde sağanak ve soğuk havanın hakim olduğu Demirci'de yağmur, 1650 rakımlı Büyük Yayla mevkisinde yerini kara bıraktı. Kar kalınlığının kısa sürede 5 santimetreyi aştığı yaylada hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye düştü.

Alaşehir ilçesinde ise saat 16.00 sıralarında Horzum Alakaya Mahallesi'ndeki yaylalarda kar yağışı başladı. Bölgeyi beyaza bürüyen yağışın ardından Alaşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde yolların açık tutulması ve buzlanma riskine karşı çalışma başlattı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, olumsuzluklara karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, "Havaların soğumasıyla birlikte kar yağışına karşı önlemlerimizi aldık. Ekiplerimiz hazır durumda bekliyor. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı." dedi.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerHava DurumuAlaşehirDemirciGüncelManisaYaşamkarSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Arda Güler’den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest
Galatasaray’dan Erkan Engin’in VAR atamasına sert tepki: TFF sorumludur Galatasaray'dan Erkan Engin'in VAR atamasına sert tepki: TFF sorumludur
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Mahalleliye bak sen Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
21:54
Fransa’da protestolar yağmaya dönüştü Pek çok ünlü markanın mağazalarına girdiler
Fransa’da protestolar yağmaya dönüştü! Pek çok ünlü markanın mağazalarına girdiler
21:39
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
20:51
Derbi öncesi 3 golle 3 puan Fenerbahçe ligde moral buldu
Derbi öncesi 3 golle 3 puan! Fenerbahçe ligde moral buldu
20:46
Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA’yı Karadeniz’de düşürdü
Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA'yı Karadeniz'de düşürdü
20:41
Bakü Büyükelçiliği, Fidan’a yönelik gizli görüşme iddialarını yalanladı
Bakü Büyükelçiliği, Fidan'a yönelik gizli görüşme iddialarını yalanladı
19:33
İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi
İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 22:06:40. #.0.2#
SON DAKİKA: Manisa'da yüksek kesimler mevsimin ilk karıyla beyazladı, kalınlık 5 santimetreyi aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei