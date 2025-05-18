Manisa'daki Kavga Sonrası Barış Töreni

MANİSA'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kavga sonrası iki aile arasında başlayan husumet Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen barış töreni ile son buldu.

Derik ilçesine bağlı kırsal Çadırlı Mahallesi'nden mevsimlik işçi olarak gittikleri Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Mart ayında iki grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Süleyman Bakan (18) ile E.B (19) aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Süleyman Bakan kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Y.N.(19) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından iki aile arasında husumet başladı. Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği (Metina-Der) Başkanı Aydın Pirinççioğlu, Metina aşireti lideri Şerif Temelli ile Çuco aşireti lideri Salih Karadaş'ın girişimleriyle iki aile ile görüşüldü. Görüşmeler sonucunda iki aile de barışmayı kabul etti. Barış için kırsal Çadırlı Mahallesi'ndeki camide tören düzenlendi. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Okunan duaların ardından ailelerin tokalaşması ve verilen barış yemeği ile tören son buldu.

Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği(Metina-Der) Başkanı Aydın Pirinççioğlu, "Manisa'da bir hadise yaşandı. Bir insanımız vefat etti. Derin üzüntü içindeyiz. Keşke olmasaydı. İki ailemize de teşekkür ediyorum. Özellikle vefat eden çocuğun ailesi kapıları bize açtı ve biz de Metina Derneği olarak kanaat önderlerimizle beraber bir ay içerisinde iki aileyi bir araya getirdik. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Kırsal Çadırlı Mahallesi sakinlerinden Faraç Çobanoğlu da, "Bölgemizde maalesef bu gibi olaylar hala oluyor ama barışla sonuçlanması bizi gerçekten sevindiriyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),