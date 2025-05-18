Manisa'daki Kavga Sonrası Barış Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'daki Kavga Sonrası Barış Töreni

Manisa'da bir kişinin öldüğü kavgadan sonra iki aile, Mardin'de barış töreni düzenledi.

18.05.2025 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MANİSA'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kavga sonrası iki aile arasında başlayan husumet Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen barış töreni ile son buldu.

Derik ilçesine bağlı kırsal Çadırlı Mahallesi'nden mevsimlik işçi olarak gittikleri Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Mart ayında iki grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Süleyman Bakan (18) ile E.B (19) aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Süleyman Bakan kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Y.N.(19) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından iki aile arasında husumet başladı. Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği (Metina-Der) Başkanı Aydın Pirinççioğlu, Metina aşireti lideri Şerif Temelli ile Çuco aşireti lideri Salih Karadaş'ın girişimleriyle iki aile ile görüşüldü. Görüşmeler sonucunda iki aile de barışmayı kabul etti. Barış için kırsal Çadırlı Mahallesi'ndeki camide tören düzenlendi. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Okunan duaların ardından ailelerin tokalaşması ve verilen barış yemeği ile tören son buldu.

Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği(Metina-Der) Başkanı Aydın Pirinççioğlu, "Manisa'da bir hadise yaşandı. Bir insanımız vefat etti. Derin üzüntü içindeyiz. Keşke olmasaydı. İki ailemize de teşekkür ediyorum. Özellikle vefat eden çocuğun ailesi kapıları bize açtı ve biz de Metina Derneği olarak kanaat önderlerimizle beraber bir ay içerisinde iki aileyi bir araya getirdik. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Kırsal Çadırlı Mahallesi sakinlerinden Faraç Çobanoğlu da, "Bölgemizde maalesef bu gibi olaylar hala oluyor ama barışla sonuçlanması bizi gerçekten sevindiriyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Mardin, Manisa, Güncel, Tören, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'daki Kavga Sonrası Barış Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
Bahçeli’den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

13:24
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
12:37
PKK’nın feshi sonrası DEM Parti’den İmralı’ya ilk ziyaret
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret
11:56
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
11:04
Can pazarı kamerada Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
09:46
Bakan Yerlikaya duyurdu Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
09:58
Fenerbahçe’nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
09:48
Bir arı trafiği birbirine kattı
Bir arı trafiği birbirine kattı
09:39
İstanbul’daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
09:35
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
09:34
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
09:08
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para
Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 14:09:58. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'daki Kavga Sonrası Barış Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.