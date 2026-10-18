Manisa Demirci\'de sonbahar renkleri Hisar Kaplıcaları\'nda dronla görüntülendi

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, sonbaharla birlikte ağaçların yaprakları sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına büründü. Sonbahar renklerinin oluşturduğu manzara, dronla görüntülendi.

Demirci ilçesinde geniş alanlara yayılan meşe ve kavak ağaçlarının yaprakları sarı ve kahverengi tonlarına bürünmeye başladı. Ağaçlardan dökülen yapraklar da zeminde örtü oluşturdu. Demirci Dağı ve Hisar Kaplıcaları mevkisindeki renk değişimi nedeniyle oluşan güzel görüntüler de dronla görüntülendi.