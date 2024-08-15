Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınına müdahale için 4 helikopter görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Orman Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere Kara Kuvvetlerimize ait 2 S-70 tipi helikopter ve 2 CH-47 tipi helikopter görevlendirildi."
Son Dakika › Güncel › Manisa Gördes'teki Orman Yangınına 4 Helikopter Görevlendirildi - Son Dakika
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