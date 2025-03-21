Manisa Mesir Macunu Festivali, Mesir Karma Töreni ile Başladı

(MANİSA)- UNESCO'nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Nevruz Bayramı ve Mesir Macunu Karma Töreni ile başladı.

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Nevruz Bayramı ve Mesir Macunu Karma Töreni ile başladı. Baharın müjdecisi Nevruz'un simgelerinin canlandırıldığı programda, geleneksel kortej yürüyüşü gerçekleştirildi, 41 çeşit baharatın karılmasıyla mesir macunu hazırlandı. Bu yıl 485'inci kez düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında tonlarca mesir macunu, 27 Nisan Pazar günü Sultan Camii'nin minare ve kubbelerinden halka saçılacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan programa, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Onur Ceylan, Yunusemre Belediye Başkanvekili Mehmet Mesut Doğan, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Geriter, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Programda, Vali Vahdettin Özkan, Genel Sekreter Burak Deste ve Mesir Komitesi tarafından Milli Egemenlik ve Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

"Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz"

Nevruz'un barışın, dayanışmanın ve birlikteliğin bayramı olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, "Binlerce yıllık kültürümüzün, geleneklerimizin ve ortak mirasımızın bizlere armağan ettiği bu özel gün, yalnızca baharın gelişini değil aynı zamanda kardeşliğin, dostluğun ve birlikte yaşama irademizin de güçlenmesini simgeliyor. Bizler de bu güzel şehrin mirasına sahip çıkarak, her türlü ayrışmayı bir kenara bırakıp, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmeye, bu noktada adımlar atmaya, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Örste demiz dövüldü

Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin yapıldığı programda protokol üyeleri, Nevruz'un simgesi haline gelen renkli yumurtaları birbirleriyle tokuşturarak kırmaya çalıştı. Ardından örste demir dövüldü, nevruz ateşi üzerinden atlandı. Sonrasında vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.

Kortej yürüyüşü düzenlendi

Mesir Macunu Festivali'nin, en önemli ritüellerinden biri olan karma töreni öncesinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Mesir macunu sayesinde şifa bulan Hafsa Sultan ve mesir macununu hazırlayan Merkez Efendi'yi temsil eden oyuncuların eşliğinde protokol üyeleri, Manisalıları selamlayarak, Sultan Camii Külliyesi içerisinde yer alan Şifahane'nin önüne kadar yürüdü. Şifahanedeki törene, Vali Vahdettin Özkan, Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Onur Ceylan, Yunusemre Belediye Başkanvekili Mehmet Mesut Doğan, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Geriter, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

"Toprakların kültürel ve tarihi dokusunun yansımasıdır"

Mesir ilahisinin okunmasıyla başlayan karma töreninde, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ile Vali Vahdettin Özkan birer konuşma yaptı. Vali Özkan, "Manisa, sadece bir şehir değil, aynı zamanda bu toprakların kültürel ve tarihi dokusunun yansımasıdır. Mesir macunu, bu şehrin kadim ruhunu, halkının misafirperverliğini ve sevgisini tüm dünyaya tanıtma fırsatıdır" diye konuştu.

"Şehrimizin tanıtımına en üst düzeyde katkı sunacağız"

Genel Sekreter Deste ise Mesir macununun sadece bir tat değil, aynı zamanda Manisa'nın hoşgörüsünü, birikimini ve kültürel mirasını temsil eden bir değer olduğunu söyledi. Deste, "Geçtiğimiz yıl, uzun bir aradan sonra festivalimizi coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadık. Bu yıl ise festivalimizin ismini ve içeriğini 'Dolu Dolu Festival ve Şifa Dolu Festival' olarak planladık. Tüm Manisa'yı bu coşkuya ortak etmeyi ve mesir ruhuyla buluşturmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki ay, yani 22-27 Nisan günleri arasında kutlayacağımız festivalle şehrimiz, birbirinden güzel etkinliklere, yurt içinden ve yurtdışından çok sayıda misafire, hepsi birbirinden kıymetli sanatçılara ev sahipliği yapacak. Festivalimiz boyunca konserler, gösteriler, halk oyunları, gastronomi panayırları, spor etkinlikleri ve daha birçok aktiviteyle hem kültürümüzü yaşatacağız hem de şehrimizin tanıtımına en üst düzeyde katkı sunacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından temsili mesir macunu karımı gerçekleştirildi. Mesir macunu içerisinde yer alan 41 çeşit baharat dualar eşliğinde kazana döküldü. 485'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, hazırlanacak olan tonlarca mesir macunu, 27 Nisan Pazar günü Sultan Camii'nin minare ve kubbelerinden halka saçılacak.