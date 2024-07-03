Manisa Soma\'da Orman Yangını Çıktı

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Serkan ÖZDEMİR/ SOMA (Manisa), -MANİSA'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Soma'nın Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.